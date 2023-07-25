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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var

        Meteoroloji açıkladı! Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçerken, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Sıcaklıkların perşembe gününe kadar artması, perşembe gününden itibaren ise yurt genelinde düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ardahan, Artvin, Rize ve Trabzon'da kuvvetli olması bekleniyor.

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        Giriş: 25.07.2023 - 07:34
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        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 42°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 40°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 27°

        Hava sıcaklığının genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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