Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Güneşli 20° İzmir Güneşli 26° Antalya Kısmen Güneşli 28° Trabzon Güneşli 17° Bursa Parçalı bulutlu 18° Adana Parçalı bulutlu 28° Diyarbakır Kısmen Güneşli 22° Gaziantep Kısmen Güneşli 22° Ağrı Güneşli 14°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. REKLAM EDİRNE °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 25°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 24°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 25°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 29°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C Az bulutlu ve açık REKLAM HATAY °C, 26°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 27°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 21°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 20°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu KONYA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı, zamanla çok bulutlu DÜZCE °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu SİNOP °C, 21°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı REKLAM ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ARTVİN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu TRABZON °C, 18°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.