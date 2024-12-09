Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 4 bölge için kritik uyarı! Sağanak yağmur ve kuvvetli lodos - 9 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 4 bölge için kritik uyarı! Sağanak yağmur ve kuvvetli lodos

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 9 il için sarı, 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli, Balıkesir ve Muğla'da çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi ile kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 bölge için kritik uyarı! Sağanak yağmur ve kuvvetli lodos
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in(Sinop hariç)yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 17°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 20°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 17°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 15°

        Gaziantep

        Güneşli 15°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        ABD'den DEAŞ kamplarına bombardıman
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        İsrail ordusu, Hermon Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdi
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        Esad ve ailesi Moskova’ya ulaştı
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        MHK'den Barış Alper açıklaması!
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        "Okan Buruk gibisini görmedim"
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Esad'ın yıllardır sakladığı lüks garajı ortaya çıktı
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Biden: Sonunda Esad rejimi düştü
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        G.Saray'dan 'kırmızı' isyan!
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriyeliler, İstanbul'da kutlama yaptı
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Suriye'de Esad rejiminin çöküşü dünya basınında
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Dünyadan peş peşe Suriye açıklamaları
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Aslan 10 kişiyle Sivas'ta kükredi!
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi