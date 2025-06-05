Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 31° Ankara Güneşli 30° İzmir Kısmen Güneşli 34° Antalya Güneşli 36° Trabzon Güneşli 23° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Güneşli 33° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Güneşli 23°

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

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KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 30°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu MALATYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM VAN °C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.