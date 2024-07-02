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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı - 2 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun orta ve doğu kesimlerinde de sağanak yağmur kendisini gösterecek. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 07:13 Güncelleme: 02.07.2024 - 07:14
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        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 23°

        Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Giresun çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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