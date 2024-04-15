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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den iki bölge için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den iki bölge için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 07:19 Güncelleme: 15.04.2024 - 07:19
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        2 bölgede sağanak var!
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        Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 16°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 31°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 24°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 18°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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