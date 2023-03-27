Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı - Ankara - İzmir - İstanbul hava durumu
ABONE OL

Meteoroloji'den lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de lodos etkili olurken hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Adana, Mersin, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı bekleniyor

Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den lodos, sağanak ve kar yağışı uyarısı - Ankara - İzmir - İstanbul hava durumu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Denizli'de öfkeli kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Denizli'de öfkeli kadın, kocasını bıçaklayarak ...
Elazığ'da etkili sağanak, su baskınlarına yol açtı
GÜNDEM Elazığ'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmaları 13 mahallede sürecek
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmaları 13 mahallede ...
Şanlıurfa'da etkili sağanak! Vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
GÜNDEM Şanlıurfa'da etkili sağanak: Kepçeyle kurtarıldılar
Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
GÜNDEM Fatih'te 3 katlı metruk bina kısmen çöktü
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
GÜNDEM Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti! Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı dedesi İsmail Köksal Engür kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi ve neden vefat etti?
GÜNDEM Oyuncu Köksal Engür'den üzücü haber!
ARA TATİL 2023 NE ZAMAN? 2023 MEB takvimi ile Nisan ara tatili hangi gün başlayacak, ertelenecek mi ve bayram tatiliyle birleşecek mi?
GÜNDEM Bakan Özer açıkladı: Ara tatil ne zaman?
Zonguldak'ta eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişiyi polis ikna etti
GÜNDEM Eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişiyi polis ...
Samsun'da çekici, motosikletli polislere çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
GÜNDEM Çekici motosikletli polislere çarptı: 1 şehit, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.