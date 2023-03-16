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Meteoroloji'den müjdeli haber! Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin hemen hemen tamamı sağanak yağışlı. Yağışların İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı

Son dakika: Meteoroloji'den müjdeli haber! Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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