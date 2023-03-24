Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Akdeniz'in iç bölgeleri, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı olacak. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun batısında kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ADIYAMAN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERİ: Çaykur fabrikasında korkutan yangın! Artvin Kemalpaşa'da çay fabrikasında yangın çıktı! - Güncel haberler
GÜNDEM Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın çıktı!
Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri 2023 | En güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, resimli, Hayırlı Cumalar mesajlarını paylaşın!
GÜNDEM Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları
BUGÜN SON DAKİKA deprem mi oldu? 24 Mart Cuma az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Peş peşe korkutan depremler!
Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!
GÜNDEM Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Bağcılar'da 4 binanın çatısı alev alev yandı
GÜNDEM Bağcılar'da 4 binanın çatısı alev alev yandı
Elazığ'da barajdaki su çekildi, 83 yıllık tren istasyonu ortaya çıktı
GÜNDEM Barajda su çekildi, 83 yıllık istasyon gün yüzüne ...
YKS SON BAŞVURU tarihi ne zaman? ÖSYM 2023 Üniversite sınavı YKS başvuruları nasıl, nereden yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM YKS 2023 son başvuru tarihi ne zaman?
AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman ve tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile AÖL son kayıt yenileme ne zaman?
GÜNDEM AÖL sınavları ne zaman?
Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ve sözleri 2023 | En güzel, kısa, uzun, yeni, farklı, dualı, hadisli ve resimli, Hayırlı Cumalar mesajları sevdiklerinize gönderin!
GÜNDEM Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.