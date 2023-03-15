Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TRABZON °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.