Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede toz taşınımı! 0:00 / 0:00

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Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz'in parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA: 11/22 Parçalı bulutlu rüzgarlı

İSTANBUL: 16/20 Parçalı bulutlu

İZMİR: 16/23 Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 13/25 Az bulutlu açık

ADANA: 13/25 Az bulutlu açık

ANTALYA: 14/24 Az bulutlu açık

KONYA: 10/24 Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 7/23 Az bulutlu açık

SİVAS: 6/25 Parçalı bulutlu

BOLU: 9/21 Az bulutlu açık

TRABZON: 14/27 Az bulutlu açık

ERZURUM: 0/14 Az bulutlu açık

KARS: -2/11 Az bulutlu açık

DİYARBAKIR: 7/25 Az bulutlu açık

GAZİANTEP: 10/25 Az bulutlu açık

ŞANLIURFA: 14/29 AZ bulutlu açık