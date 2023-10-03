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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 ile "sarı" alarm verildi! - Son dakika hava durumu haberleri

        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, yurdun doğu ve güneydoğusunda yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışla ilgili olarak Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" alarm verildi. Sel ve taşkına karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:33
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        Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ağrı, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

        KISA SÜRELİ FIRTINA VE SAĞANAK

        AA'da yer alan habere göre yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN 7 KENT

        Yağışla ilgili olarak Ağrı, Bitlis, Hakkari, Mardin, Siirt, Van ve Şırnak için "sarı" alarm verildi.

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