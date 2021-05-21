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HaberlerGündem3. SayfaSAĞANAK! Son dakika: Meteoroloji'den yeni yağmur uyarı - Haberler
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Son dakika haberler... Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illere yönelik kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batısını etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illerde öğleden sonra ve gece meydana gelebilecek kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulunuldu

SAĞANAK! Son dakika: Meteoroloji'den yeni yağmur uyarı - Haberler
Meteoroloji'den yeni uyarı
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DHA

Duyuruya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ve Batı Karadeniz'i (Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın) etkisi altına alması bekleniyor.

Yağışın gece saatlerinden itibaren de Kastamonu, Sinop'un iç ve batı kesimleri, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram),Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 40-75 kilogram) olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

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