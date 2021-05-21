Meteoroloji'den yeni uyarı 0:00 / 0:00

DHA

Duyuruya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik) ve Batı Karadeniz'i (Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın) etkisi altına alması bekleniyor.

Yağışın gece saatlerinden itibaren de Kastamonu, Sinop'un iç ve batı kesimleri, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram),Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 40-75 kilogram) olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

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