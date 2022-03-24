Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu