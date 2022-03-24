Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
ABONE OL

Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri, Antalya, Burdur çevreleri ile, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Bu illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Diyarbakır'da 7 orman işçisini şehit eden teröriste istenen ceza
GÜNDEM 7 orman işçisi şehit olmuştu! İşte istenen ceza
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022: Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Trabzon, Diyarbakır ve İstanbul imsakiyesi ile il il iftar sahur vakti saatleri!
GÜNDEM Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022
Ramazan ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak? 2022 On bir ayın Sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
GÜNDEM On bir ayın Sultanı için geri sayım başladı!
E Okul VBS girişi yap: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile yazılı tarihleri, ders programı ve devamsızlık sorgula!
GÜNDEM E Okul VBS girişi yap 2022!
Son dakika: D-100'de trafik onun için durdu!
GÜNDEM D-100'de trafik onun için durdu!
Prof. Dr. Ortaylı'dan Türk gençlerine: En az 3 dil öğrenin
GÜNDEM Prof. Dr. Ortaylı'dan gençlere: En az 3 dil öğrenin
İstanbul AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi olan ilçeler ne?
GÜNDEM AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintileri
PES! Son dakika haberleri: Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi
GÜNDEM Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' ...
PTT personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli oldu mu? 2022 PTT personel alımı ne zaman yapılacak ve iln yayınlandı mı?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuru tarihleri!
AÖL sınav sonuçları için MEB açıklaması var mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi AÖL sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEM AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.