Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!

        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak hava dalgası devam ediyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 07:22 Güncelleme: 31.08.2023 - 07:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası devam ediyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkisi, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 32°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Kısmen Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor