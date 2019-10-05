Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE KARADENİZ'DE YAĞIŞA DİKKAT

Yağışların; Muğla, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU'DA RÜZGARIN HIZI 80 KM

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre yurt genelinde ise sıcaklıklar şöyle...

ANKARA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 24, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 22, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 31, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu.