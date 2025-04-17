Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 20° Ankara Güneşli 24° İzmir Güneşli 26° Antalya Güneşli 24° Trabzon Güneşli 14° Bursa Güneşli 23° Adana Güneşli 29° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Güneşli 15°

Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.