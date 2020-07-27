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Metina'da 2 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Metina'da 2 PKK'lı terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Metina

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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