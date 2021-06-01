MGK yarın toplanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika! MGK yarın toplanacak! Gündemde neler var?
ABONE OL

MGK yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK),Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Son dakika! MGK yarın toplanacak! Gündemde neler var?
MGK yarın toplanacak
0:00 / 0:00
AA

Yılın üçüncü toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının, toplantının önemli gündem maddelerinden olacağı tahmin ediliyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetler ile Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılarak Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevlerinin de masadaki konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 23 gözaltı kararı
GÜNDEMMahrem yapılanma operasyonu! 23 gözaltı kararı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C’nin ‘milis hücresi’ çökertildi: 7 gözaltı
GÜNDEMDHKP/C’nin ‘milis hücresi’ çökertildi: 7 gözaltı
ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Kayınpeder gelin kavgası! Bıçakladı!
GÜNDEMKayınpeder gelin kavgası! Bıçakladı!
MEB'ten son açıklama geldi: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Son dakika haberi! Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde telafi nasıl yapılacak?
GÜNDEMEğitimde telafi nasıl yapılacak?
18 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti! İşte yeni karar... 18-20 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı?
GÜNDEM18 yaş altı yasaklarla ilgili yeni karar belli oldu!
Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu? AÇIKLANDI!
GÜNDEMÜniversiteler açılıyor mu?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili karar belli oldu! 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı var mı?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları değişti!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin süresi ne zaman bitecek? Açıklama geldi
GÜNDEMAçık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
KORKUNÇ! Son dakika: Denizli'de iplik fabrikasında yangını
GÜNDEMDenizli'de iplik fabrikasında yangın