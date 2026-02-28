Canlı
        SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan "irtikap" açıklaması | Son dakika haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan "irtikap" açıklaması

        Bolu Belediyesi'ne yönelik başlatılan ve Belediye Başkanı Tanju Özcan ile 12 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yürütülen "irtikap" suçlamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bir hukukçu olarak şu hususu önemle belirtmek durumundayım. Gerek Anayasamızda gerek AİHS başta olmak üzere taraf olduğumuz sözleşmelerde, AYM ve AİHM içtihatlarına göre, kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu sayılamaz. Çünkü; masumiyet karinesinin adil yargılama hakkının ana unsurlardan biridir. Soruşturmayla ilgili açıklama yaparken özenli bir üslup kullanılmalıdır" dedi

        Habertürk Ankara
        Giriş: 28.02.2026 - 13:28
        MHP'li Yıldız'dan "irtikap" açıklaması
        Habertürk'ten Mahir Kılıç'a açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasıyla ilgili yöneltilen soruya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "İrtikap suçu, kamu görevlisinin, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamaya veya vaatte bulunmaya bir kimseyi icbar ya da ikna etmesi veya kanunen almaması gereken şeyi, muhatabının hatasından yararlanarak alması ile oluşur.

        Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.

        İcbar suretiyle irtikap suçunun cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar, ikna suretiyle irtikap suçunun cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar, hatadan yararlanma suretiyle irtikap suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

        İrtikap tek failli kişisel bir suçtur, kamu görevlisi tarafından işlenmektedir. Rüşvet ise, kamu görevlisinin de taraf olduğu çok failli bir suçtur.

        Bir hukukçu olarak şu hususu önemle belirtmek durumundayım. Gerek Anayasamızda gerek AİHS başta olmak üzere taraf olduğumuz sözleşmelerde, AYM ve AİHM içtihatlarına göre,

        kimse kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu sayılamaz.

        Çünkü; masumiyet karinesinin adil yargılama hakkının ana unsurlardan biridir. Soruşturmayla ilgili açıklama yaparken özenli bir üslup kullanılmalıdır."

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı Haberi Görüntüle
