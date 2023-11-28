MHP lideri Bahçeli: Paslı mührü söküp atmayı başaracağız MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında yerel seçimlere değinen Bahçeli, "Her şeyden önce Türkiye anlayışıyla huzur olacağız, ufuk olacağız, müjde olacağız, her insanımızın elinden tutup kızıl elmaya vasıl olacağız. CHP Genel Başkanı 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm' demiş, biz o paslı mührü söküp atmayı da başaracağız" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Cumhuriyet'in yeni yüz yılında mahalli idareler seçimi için insan üstü bir şekilde çalışıyor hazırlık yapıyoruz. 14 Ekim 2023 tarihinde Bursa merkezli başlattığımız bölge idareler toplantılarımızın sonuncusunu Ankara'da yaptık. Cumhur İttifakı'nın başarısına yeni bir halka ekleyeceğiz.

Biz hiç kimseyi ayırmadık ayırmayacağız. Bizim anlayışımıza göre herkes eşittir Türkiye'de. Sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından onurum, gururum diyen CHP Genel Başkanı'na hatırlatırım ki, bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusu gösteren herkestir.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Hangi Kürt kökenli kardeşim herhangi bir imkandan mahrum kalmıştır. Vatandaşlarımıza her kapı açık değil midir. Bölücülük parkurunda CHP ile HEDEP'in yarışmasında öne çıkan olmaz. HEDEP demek CHP demektir. Artık CHP ile PKK arasındaki teğet noktalar sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır.

"CUMHUR İTTİFAKI GÜVENLİ BİR LİMANDIR"

Cumhur İttifakı, İstanbul'da, Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Cumhur İttifakı güvenli bir limandır. Yerel seçimlere 125 gün var, çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.

"TİKTOK REZALETLERİ SALGIN GİBİ YAYILMAKTADIR"

Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip etmiş fon oyunları, milyon dolarlarını buraya bağlayan tanınmış simalar, buna çanak tutan banka yöneticileri, saçlarına dolar takanlar milletimizde öfkeye neden olmaktadır. TikTok rezaletleri salgın gibi yayılmaktadır. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır.

"PASLI MÜHRÜ SÖKÜP ATMAYI BAŞARACAĞIZ"

Her şeyden önce Türkiye anlayışıyla huzur olacağız, ufuk olacağız, müjde olacağız, her insanımızın elinden tutup kızıl elmaya vasıl olacağız. CHP Genel Başkanı 'Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü, ben CHP'nin başarısına mühürlüyüm' demiş, biz o paslı mührü söküp atmayı da başaracağız.

"GEÇİCİ ATEŞKES ÜMİT VERİCİDİR"

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın yanındayız. Bir halkın toplu katliamına hiç kimse seyirci duramaz. Geçici ateşkes ümit vericidir. "