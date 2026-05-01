Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika MHP'nin Olağan Kurultay günü belli oldu | Son dakika haberleri

        MHP'nin Olağan Kurultay günü belli oldu

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin 15'inci Olağan Kurultayı'nın 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olağan Kurultay günü belli oldu

        MHP'li Yalçın, yazılı açıklamasında MHP'nin, Türk siyasi hayatına doğduğu 1969 Şubat’ından bu yana üstlendiği tarihi misyonu 57 yıldır sürdürdüğünü belirtti.

        Yalçın, "O dönemden beri milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası uğrunda verdiği kutlu siyasi mücadelede MHP; kimi zaman bir kutup yıldızı, kimi zaman da istikamet pusulası işlevi üstlenmiştir. MHP, 57 yılı aşan siyasi yürüyüşünde ihanetlerle sınanmış, fitne ve tefrikalarla imtihan edilmiştir.

        Bölünmelere, kopmalara, ayrışmalara uğramıştır. Karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına ve ayak oyunlarına maruz kalmıştır. Entrikalarla engellenip yolundan döndürülmek istenmiştir.

        Buna rağmen, Türk milliyetçiliği davasının ana gövdesi ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ve esas merkezi olma hususiyetini kaybetmeden yoluna devam etmiştir" dedi.

        MHP'nin, Türk siyasi hayatındaki mümtaz yerini daima muhafaza ederken, gövdesinden kopan dalların zaman içinde birer birer kuruduğunu kaydeden Yalçın, "MHP’yi oluşturan ana gövde; asli ve fıtri özelliklerini yitirmeden yeni filizler vererek büyümeye, yurdun dört bir tarafında kök salmaya devam etmiştir.

        Kendini iğva edici beşeri menfaat ve maceraların kollarına bırakıp baştan çıkarıcı dünya heveslerinin hafifliğinde kaybolan sadakatsizlerse başkalaşmıştır. MHP ne zaman zor süreçlerden geçse, aidiyet hissi ve bağlılık şuuru yüksek ülkücülerden oluşan kadrolar davaya ve kurumsal kimliğimize sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

        'ŞARTLAR OLGUNLAŞTIĞINDA DÜZENLEMELER YAPILACAK'

        Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin, siyasi partiler için bir turnusol kağıdı işlevi gördüğünü belirtti.

        Milletin, 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıktığını kaydeden Yalçın, "Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir. Ülkemiz toplumsal barış ve huzura layıktır. Öte yandan 'Terörsüz Türkiye'; politika sahnesinde bazıları için bir fırsat kapısı, bazıları içinse telaş ve endişe vesilesi olmuştur. Şimdi zaman, bu fırsatı toplumsal barış lehinde değerlendirmek isteyenlerin aktif olma zamanıdır. Dem; Türkiye partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin, sözlerini yerine getirme 'Dem'idir.

        Vakit; bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. 'Terörsüz Türkiye', aynı zamanda bir samimiyet ve hüsnüniyet imtihanıdır. Şartlar olgunlaştığında TBMM de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır. Bu arada gözlerimiz, 'Terörsüz Türkiye' seçeneği devreye girip propaganda ve istismar silahı elinden alınınca sudan çıkmış balığa dönen sahte kahramanların üzerindedir" açıklamasında bulundu.

        'KONGRE TAKVİMİ BELİRLENMİŞTİR'

        27 Nisan 2026 günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) alınan kararlara işaret eden Yalçın, "MHP’nin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni bir takvim belirlenmiştir. Buna göre; MHP’nin müstakbel olağan büyük kurultay hazırlıkları bağlamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15'inci Olağan Kurultayı'nın da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Bu vesileyle çok kıymetli emekçi ve işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutlarız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 30 Nisan 2026 (İsrail İnsani Yardıma Neden Saldırıyor?)

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale. Yunanistan işbirliği mi yaptı? Yunanistan İsrail'e destek mi verdi? İsrail insani yardıma neden saldırıyor? Türkiye'ye karşı ittifak mı kurdular? Yunanistan gerginlik peşinde mi? Macron'un açıklaması kime karşı? Rumlar İsrail'in güdümünde mi? Macron Kıbrıs'a ordu...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!