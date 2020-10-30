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HaberlerDünyaSon dakika: Miçotakis ve Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir'deki deprem için geçmiş olsun mesajı!
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Miçotakis ve Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak İzmir'de meydana gelen depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İki ülkeyi de sarsan depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar bir arada durmamız gereken zamanlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Miçotakis ve Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir'deki deprem için geçmiş olsun mesajı!
HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a İzmir'deki depremden dolayı telgraf gönderdi.

Putin'in Erdoğan'a mesajında, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerine yer verildi.

MİÇOTAKİS'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Miçotakis, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım. İki ülkeyi de sarsan depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar bir arada durmamız gereken zamanlar" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'de ve Yunanistan'da gerçekleşen deprem sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü belirtti.

twitter

Çavuşoğlu Twitter hesabından, "Ülkemizde ve Yunanistan’da gerçekleşen deprem sonrasında Yunan mevkidaşım Nikos Dendias
aradı. Birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İhtiyaç halinde karşılıklı olarak yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.

TATAR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından liderlerden Türkiye’ye destek ve geçmiş olsun mesajları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem dolayısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Tatar, ayrıca İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatanımızın güzel şehri İzmir’de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye’nin tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.

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