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Son dakika... Microsoft'un kurucularından Paul Allen hayatını kaybetti

Son dakika... Microsoft'un kurucularından Paul Allen 65 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Allen, Forbes'in milyarderler listesinde, 20.3 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer alıyordu

16.10.2018 - 01:28 | Güncelleme:

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucularından Paul Allen, ABD'nin Seattle kentinde 65 yaşında hayatını kaybetti. Allen'ın dün öğleden sonra ABD'nin Seattle kentinde öldüğü açıklandı. Bu ay başında tedavi gördüğünü açıklayan Allen, yaklaşık dokuz yıl önce aynı kanseri yenmişti.

Microsoft'un uzun yıllar CEO'luğunu üstlenen Allen, ilk olarak kanser teşhisi konduğunda görevinden ayrılmıştı. 

Dünyanın en zengin kişileri arasındaki Allen, Forbes'in milyarderler listesinde, 20.3 milyar dolarlık servetiyle 21'inci sırada yer alıyordu.

Paul Allen, 1975 yılında Bill Gates ile Microsoft'u kurmuş, bir süre sonra geçirdiği hastalık nedeniyle şirketten ayrılmıştı.

Allen'in sahibi olduğu yatırım firması Vulcan'dan yapılan açıklamada, "Microsoft'un kurucularından, önemli teknoloji uzmanı, hayırsever, toplum insanı, çevreci, müzisyen ve sanat destekçisi kurucumuz Paul G. Allen'in vefatını duyurmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

 

 

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