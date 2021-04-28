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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kritik sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak"

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kritik sınav açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kritik sınav açıklaması
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HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk "YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değildir" dedi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

“Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Selçuk, şunları söyledi:

"Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek. 17 Mayıs’tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde yüzde 40’a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

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