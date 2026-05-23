Milli karateci Ömer Faruk Yürür'den altın madalya!
Milli karateci Ömer Faruk Yürür, Almanya'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 14:15
Almanya'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Ömer Faruk Yürür, altın madalya elde etti.
Frankfurt kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
