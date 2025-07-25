Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları attığı belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş: 25.07.2025 - 13:48 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:08
İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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