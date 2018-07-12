Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve dere kenarında cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın en son üzerinde bulunan elbiseleri tarlada bulundu.



Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18’inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti. 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’ya ait elbiseler dün akşam saatlerinde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak tarla içinde arama çalışması başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı çalışmada tarla didik didik arandı. Leyla’nın ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları tarlanın ortasında bulundu. Ekipler Leyla’ya ait elbiseleri tutanak tutup teslim aldı.

"LEYLA'NIN ELBİSELERİ KÜÇÜK KIZIN CANSIZ BEDENİNİN BULUNDUĞU ALANA 200 METRE UZAKLIKTA BULUNDU"



Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir "Leyla arama kurtarma çalışmalarının 18’inci günüde bulundu. Çalışmalar kapsamında jandarma, korucu ve AFAD ekipleri çok çalıştılar, bulamadılar. Defnedildikten bir hafta sonrada elbiseleri bulundu. Bizim bir akraba tarlayı biçerken Leyla’ya ait penyeyi buluyor. Diğer elbiseleri de jandarma tarlayı ararken külotlu çorabı bulundu. Olay yeri inceleme ekibi geldi. AFAD ve jandarmada geldi. Penyeyi buldular. Daha sonra köye doğru arama yapacaklardı bu sırada Leyla’ya ait diğer elbiseler tarla içerisinde bulundu. Drone bulamadı. Jandarma buldu. Leyla’nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu" dedi.

KIYAFETLERİ DE DAHA ÖNCE ARANAN YERDE BULUNDU



Ağrı'da kaçırıldıktan 18 gün sonra 2 Temmuz günü tarlaya ot biçmeye giden bir köylü tarafından cansız bedeni bulunan Leyla'dan sonra kıyafetlerinin de onlarca kez arandığı yerde bulunması şaşkınlık yarattı.



Leyla'nın cenazesinin bulunduğu gün basın açıklaması yapan Vali Süleyman Elban, olay yerinin, daha önce AFAD ekipleri ve balık adamlar tarafından defalarca bakılan bölge olduğunu söylemişti. Leyla'nın cesedinin bulunduğu günde güvenlik güçleri tarafından çevre didik didik aranmış ancak kıyafetleri bulunamamıştı. Leyla'nın kıyafetlerinin cansız bedeninin bulunmasından 9 gün sonra bulunması şaşkınlık yarattı.





Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk ise dosyaya müdahil olmak için Cumhuruyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurmuş ve Leyla'nın kıyafetleri ile ilgili olarak, "Minik Leyla Aydemir'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır" demişti.





