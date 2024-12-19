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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon

        MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon

        MİT, PKK/PAJK Cezire Bölge sözde Genel Sorumlusu Nesrin Amed kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:03 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:21
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        MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan terörist Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine alındı.

        MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Kızılkaya, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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