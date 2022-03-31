Model Dilara Kurşun, yaşadığı kâbusu anlattı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Tufan K. ve şikayetçi Dilara Kurşun katıldı.

DHA'nın haberine göre, şikayetçi avukatları Emek Emre ve sanık avukatı Ali Osman Kahraman duruşma salonunda hazır bulundu.

"5 SAAT KADAR BANA SALDIRDI"

Duruşmada şikayetçi Dilara Kurşun sanıkla bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Sanık Tufan'ın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. İlk başlarda bunu net olarak görmemiştim ancak ilerleyen zamanlarda fark ettim. 4 Haziran günü 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu" dedi.

"YAPTIĞI HAREKETLER CİNSEL İSTEĞE YÖNELİK HAREKETLERDİ"

Kurşun ifadesinin devamında, "Tufan orada alkol almaya başladı. Havanın soğuk olması ve karanlık olması nedeniyle oradan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana bağırarak 'sana yaranılmıyor, sen benimsin' gibi sözler söyleyerek bağırmaya başladı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu. Benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüm. O anda kaçmaya çalıştım. Yaptığı hareketler cinsel isteğe yönelik hareketlerdi. O anda onunla mücadele verdim ve bağırmaya başladım. Sonra korktu ve durdu. 'gitmek mi istiyorsun' dedi ve arabasının anahtarını verdi. Arabasına bindim ve oradan uzaklaşarak annemlerin evine geldim. sonrasında Tufan'ı almak için tekrar geldim onu arabasıyla alıp evine geçtik ben eve girmedim. Evin önünde tartışmamız oldu. Taksi durağının olduğu yerde tartıştık. Sonrasında polisler geldi ve Tufan benden telefonunu çaldığım gerekçesiyle şikayetçi olduğunu söyledi polise. Bende orda ona serzenişte bulundum ve onu bir daha görmedim. Olaylardan sonra banka hesabıma 1 kuruş, 1 kuruş paralar atarak mesajlar yazıyordu. Ayrıca tehdit mesajları vardır. Sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Şikayetçi avukatı Emek Emre taraflar arasında mesajların incelendiğinde sanığın tehdit ve hakaret suçlarının işlediğinin anlaşılacağını söyleyerek, "Cinsel saldırı suçu yönünden, olayda sanığın darp esnasından sonra elini müvekkilimin vücudunun ön bölgesine koyduğu sabittir. Müvekkilimin olay anında yaralanmasına ilişkin fotoğraflar kendi kendini yaralamasının mümkün olmayacağını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE HİÇBİR ŞEKİLDE ELİMİ SÜRMEDİM"

Sanık Tufan K. şikayetçi Dilara Kurşun'un ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Dilara kendisini Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokuduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım. Daha önce trafikte bir çift ile tartışmıştık, Dilara'nın yaralanmaları bu olayla alakalı olabilir. Şikayetçi ile ilişkilerimiz arasında sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu.

Sanık Avukatı Ali Osman Kahraman ise, "Sanık ve şikayetçi trafikte başka bir çiftle kavga etmiş ve saldırıya uğraşmıştır. 3 Haziran 2021 tarihinde yaşanan bu olay ulusal basına da yansımıştır. Buna ilişkin şikayetçinin olay gününde karakolda ifade vermiştir. İfadesinde de kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yaralandığına dair raporda vardır. Müvekkilim suçsuzdur" şeklinde konuştu. Mahkeme Heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, şikayetçi ile sanığın bir dönem duygusal manada arkadaş olduktan sonra ayrıldıkları, 16 Haziran 2021 günü sanığın cep telefonundan arayarak yıldönümleri dolayısıyla kendisiyle vakit geçirmek istediğini söylediği, şikayetçinin bunu reddettiği anlatıldı. Bunun üzerine sanığın "Çıkmazsan sitede olay çıkarırım, annen dahil herkes duyar. Siteyi birbirine katarım. gel huzursuzluk çıkmasın" diye tehditte bulunduğu belirtildi.

BOĞAZDAN SIKILARAK DARP EDİLDİĞİ İDDASI

Şikayetçinin bu nedenle sanığın aracına bindiği, birlikte Kumköy'de sahile gittikleri, burada bir süre vakit geçirdikleri, aralarında birlikteliklerine devam etme konusuna tartışma yaşandığı, daha sonra da sanığın şikayetçinin boğazından sıktığı, saçından tutup darp ettiği ileri sürüldü. Ayrıca sanığın, şikayetçinin üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıp öperek 'Bana aitsin' deyip hakarette bulunduğu da anlatıldı. 16 Haziran 2021 akşamı karakola giderek eski sevgilisi Tufan K. hakkında şikayetçi oldu.

Kurşun, karakolda verdiği ifadede eski erkek arkadaşının ayrıldıkları günden beri kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Olay günü de Tufan K.'nin buluşmak için kendisini tehdit ettiği için buluştuğunu ve aracına bindiğini anlatan Kurşun, eski sevgilisinin kendisini Kumköy mevkiindeki bir sahile götürdüğünü, burada saçlarından sürükleyerek darbettiği, sonrasında ise kıyafetlerini çıkararak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiği, şikayetçinin ağlaması üzerine sanığın eylemine son verdiği iddia edildi. İddianamede, "Nitelikli cinsel saldırı", "Hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.