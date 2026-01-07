Motosikletli kadın sürücüyü ölüm teğet geçti, kamyonet sürücüsü yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti
Bursa'da seyir halindeki kadın motosikletli ile çarpıştıktan sonra araçtan inen sürücü, ölümden dönen yaralıyı unutup aracını kontrol etti. O anlar kameraya yansırken, görüntüleri izleyenler araç sürücüsüne sitem etti
Bursa'da seyir halindeki kadın motosikletli ile çarpıştıktan sonra araçtan inen sürücü, ölümden dönen yaralıyı unutup aracını kontrol etti. O anlar kameraya yansırken, görüntüleri izleyenler araç sürücüsüne sitem etti.
KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
İHA'nın haberine göre kaza, Geçit-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Anayolda hafif ticari aracıyla seyir halindeki sürücü, sinyal vermeden geçiş yapınca, sol şeritte ilerleyen motosiklet kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Motosikletli kadın sürücü kamyonetin tekerleği altında kalmaktan son anda kurtuldu.
YARALIYI BIRAKIP ARACINI KONTROL ETTİ
Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü yaralıyı bırakıp aracına kontrol etti. Kaza anı kameraya yansırken, sosyal medyada viral olan videoda sonrası bazı vatandaşlar sürücüye sitem etti.