Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Motosikletli kadın sürücüyü ölüm teğet geçti, kamyonet sürücüsü yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti | Son dakika haberleri

        Motosikletli kadın sürücüyü ölüm teğet geçti, kamyonet sürücüsü yaralıyı bırakıp aracını kontrol etti

        Bursa'da seyir halindeki kadın motosikletli ile çarpıştıktan sonra araçtan inen sürücü, ölümden dönen yaralıyı unutup aracını kontrol etti. O anlar kameraya yansırken, görüntüleri izleyenler araç sürücüsüne sitem etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletli ile çarpıştı, ilk işi aracına bakmak oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da seyir halindeki kadın motosikletli ile çarpıştıktan sonra araçtan inen sürücü, ölümden dönen yaralıyı unutup aracını kontrol etti. O anlar kameraya yansırken, görüntüleri izleyenler araç sürücüsüne sitem etti.

        KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

        İHA'nın haberine göre kaza, Geçit-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Anayolda hafif ticari aracıyla seyir halindeki sürücü, sinyal vermeden geçiş yapınca, sol şeritte ilerleyen motosiklet kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın kaskı sayesinde yaralanmaktan kurtuldu. Motosikletli kadın sürücü kamyonetin tekerleği altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        YARALIYI BIRAKIP ARACINI KONTROL ETTİ

        Araçtan inen hafif ticari araç sürücüsü yaralıyı bırakıp aracına kontrol etti. Kaza anı kameraya yansırken, sosyal medyada viral olan videoda sonrası bazı vatandaşlar sürücüye sitem etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 5 Ocak 2026 (Mahkeme Ne Karar Verecek?)

        Bugün hava nasıl olacak? Yağmur geliyor mu? Meteoroloji uyardı: Hava durumu değişiyor mu? Elif Kumal'ın cansız bedeni nasıl bulundu? Elif Kumal ne zaman ve nerede kayboldu? ABD dünyayı nereye sürüklüyor? Mahkeme ne karar verecek? Rodriguez ABD ile anlaşacak mı? Gün Başlıyor'u Semiha Şahin sundu.  

        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları