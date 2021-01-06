MSB'den açıklama 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir. TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

MSB'nin resmi sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere;



​Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.



​Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;



​-Aklın ve bilimin ışığında,

​-Anayasa çerçevesinde,

​-Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda,

​-Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında,

​-Milletinin emrinde, görevinin başındadır.



​Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.

DARBE TARTIŞMALARINI ALEVLENDİREN İKİ AÇIKLAMA

Son günlerdeki darbe tartışmaları gazeteci Can Ataklı'nın ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ataklı, Youtube yayınında "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor" demişti. Başbuğ da Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu" ifadelerini kullanmıştı.