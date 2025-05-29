Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonu'na (SAFE) dahil olmasına ilişkin sorular üzerine, "Maalesef bu süreçte, ülkemiz de dahil AB üyesi olmayan müttefiklerin AB savunma ve güvenlik mimarisi dışında bırakılmasına veya bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına yönelik girişimlere de şahitlik ettik. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

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Aktürk, Hava Kuvvetlerinin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünü kutladı, ayrıca Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadeleye, sınırların korunmasına, karada, denizde ve havada ülkenin savunması ile güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Tuğamiral Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 156 şahıs yakalanmış, 1184 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 335, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 34 bin 811 olmuştur. Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 132, Menbic bölgesinde ise 108 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir." REKLAM NATO Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, geniş bir coğrafyada dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü belirtti. Zeki Aktürk, "Muharebenin Geleceğini Keşfetmek, Harekat Alanını Şekillendirmede Çoklu Ortam Harekatlarının Rolü" temasıyla NATO müttefiklerinin temsilcileri, stratejik ve operatif komutanlıklarda görevli personelin katıldığı, Genelkurmay Başkanı'nın açılış konuşmasını yaptığı NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansının 22 Mayıs'ta Ankara'da yapıldığını hatırlattı.

Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı, katılımcı ülkelerin Genelkurmay Başkanları ile temsilcileri ve NATO üst düzey komutanlarının iştirakiyle Sayın Genelkurmay Başkanımızın başkanlığında 28 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu konferansa Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz da katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Ülkemizin üçüncü defa ev sahipliği yaptığı ve 'Geleceğin Harekat Ortamında İnsansız Sistemlerin Kullanım Vizyonu' temasıyla gerçekleşen konferansta, katılımcı ülke silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini geliştirme ve mevcut asker işbirliği alanlarını genişletme kararlılığı vurgulanmıştır." REKLAM İKİLİ GÖRÜŞMELER Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin de bilgi verdi. Aktürk, Bakan Güler'in Brüksel'de 4 Haziran'da düzenlenecek ve 50'ye yakın ülke temsilcisinin katılacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu ile 5 Haziran'daki NATO Savunma Bakanları Toplantılarına katılım sağlayacağını bildirdi. Söz konusu toplantılara ilişkin konuşan Aktürk, şunları kaydetti:

"NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek ile toplantı gündemindeki konularda görüş, beklenti ve temennilerimiz gerek oturumlarda gerekse ikili görüşmelerde vurgulanacak, Ayrıca, 24-25 Haziran'da Lahey/Hollanda'da düzenlenecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı NATO Liderler Zirvesi'ne önemli girdiler oluşturması öngörülen konulardaki ülke tutumumuz dile getirilecektir." İSRAİL Tuğamiral Aktürk, daha önce olduğu gibi Mescid-i Aksa'da kışkırtıcı eylemler yapan İsrail'in, Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğünü ve Filistin topraklarını ilhak ile işgallerini genişletmeye devam ettiğini söyledi. REKLAM Can kayıplarının her geçen gün arttığı, hastanelerin yıkıldığı, insanların açlıkla ölüme mahkum edildiği Filistin'de, yaşananların karşısında hala somut bir adım atılmadığını ifade eden Aktürk, "Uluslararası toplum, insancıl ve uluslararası hukuk ihlalini önlemek adına üzerine düşen görevi gerçekleştirerek barış ortamı için kalıcı ateşkesi sağlamalıdır." dedi. EĞİTİM VE TATBİKATLAR Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğine işaret etti.

Kayseri'de yapılan Erciyes Hava İndirme, Konya'da gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Ortak Elektronik Harp ve Ankara'da düzenlenen İnsani Yardım tatbikatlarının yarın tamamlanacağını ifade eden Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin katıldığı Norveç'teki Steadfast Deterrence tatbikatının bugün, Nijer'deki Tarha Nakal tatbikatının yarın, yerinden katılımla düzenlenen Steadfast Cobalt tatbikatının ise 31 Mayıs'ta sona ereceğini bildirdi. Defender Europe kapsamında 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında icra edilen Immediate Response Tatbikatı'nda, tatbikat kontrol merkezinde 3 gözlemci subay görevlendirildiğini belirten Aktürk, Defender Europe ile bağlantılı olarak 9-24 Haziran tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Saber Guardian Tatbikatı'na da iştirak edilmesinin planlandığını kaydetti. REKLAM Ayrıca, 2-5 Haziran tarihleri arasında İzmir'de Anadolu Yıldızı Arama Kurtarma Tatbikatı'nın icra edilmesinin planlandığını dile getiren Zeki Aktürk, 2-20 Haziran’da Polonya'da gerçekleştirilecek NATO Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik Tatbikatı ile Baltık Denizi'nde yapılacak BALTOPS NATO Deniz Tatbikatı'na da iştirak edilmesinin öngörüldüğünü aktardı. TCG Barbaros fırkateyninin Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında YAVUZ, KANUNİ, ABDÜLHAMİD HAN ve FATİH sondaj gemileri ile sismik çalışmalar yapan BARBAROS HAYRETTİN PAŞA gemisine refakat ve koruma görevine devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, bugün Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Eğitimine 2 adet F-16, bir havadan ihbar kontrol ve bir tanker uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. Yine İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü kapsamında bugün SOLOTÜRK tarafından İstanbul'da Beykoz Çayırı ve Boğaz'da selamlama, Yenikapı'da gösteri uçuşları icra edilecektir. 23-26 Mayıs tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenen ve 7 ülkenin katıldığı 2'nci Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Ordular Arası Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olan TSK Spor Gücü kır koşusu takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz." REKLAM SURİYE'DEKİ GELİŞMELER Suriye'deki son gelişmelere ilişkin sorular üzerine kaynaklar, daha önce DEAŞ terör örgütüyle mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir Harekat Merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alındığını hatırlattı. Koordinasyon biriminin Şam'da görev yapması yönünde Suriye'den davet alındığını belirten kaynaklar, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil Koordinasyon Birimi, 19 Mayıs'ta Suriye'de göreve başlamıştır. Biz de Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık. Yeni Suriye yönetimiyle terör örgütü SDG arasındaki mutabakat süreci, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından dikkatle takip edilmektedir. Suriye'de barış ve huzurun tesisi için atılan her türlü olumlu adımı desteklemekle birlikte, bu sürecin şeffaf, kapsayıcı ve tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alan bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamaktayız. Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere, Suriye hükümetiyle işbirliği içinde müsaade edilmeyecektir." REKLAM TÜRKİYE'NİN AVRUPA GÜVENLİK EYLEM FONU'NA DAHİL OLMASI Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonu'na (SAFE) dahil olmasına ilişkin sorular üzerine, Ukrayna'daki savaş ve güncel küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa'nın savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti.