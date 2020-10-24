AA

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,” Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 165 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş ayrıca 87 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır"

AZERBAYCAN'DAKİ GELİŞMELER

Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili açıklamaların yapıldığı bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili olarak; bilindiği üzere, Ermenistan, 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim ve 18 Ekim'deki ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir"

Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 85’inin hayatının kaybettiğini 385 kişinin yaralandığı belirtilirken, "Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz.

Öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarırken şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak ve Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine Libya’ya verdiğimiz askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.

Bugüne kadar İstanbul, Moskova ve Cenevre’deki görüşmelerde olduğu gibi, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre’de 19 Ekim’de başlayan görüşmeleri destekliyoruz. Söz konusu görüşmeler ile siyasi çözüm için oluşturulan zemin, Türkiye’nin bugüne kadar Libya’ya vermiş olduğu destek sayesinde mümkün olmuştur. Libya’da toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Libyalı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz"

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde 12 Ekim'de başladığı faaliyetlerine 27 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevi icra edilmektedir. Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’den adeta dışlanarak bölgedeki doğal kaynakların paylaşılmasına yönelik girişimler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak, kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bölgedeki hidrokarbon arama faaliyetleri, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımıza dayanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât, tatbikat, eğitim ve personel temini ile tüm diğer faaliyetleri Kovid-19 tedbirlerine sıkı bir şekilde uyarak sürdürülmektedir."