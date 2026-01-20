MSB provokasyona tahkikat başlattı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokasyon ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklamada bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.