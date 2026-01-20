MSB provokasyona tahkikat başlattı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan hain saldırıyla ilgili tahkikat başlattı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokasyon ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklamada bulunuldu.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.