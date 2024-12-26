Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı işbirliğinin, yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, bölgenin istikrarı için de önemli bir fırsat olarak görüldüğünü bildirdi.

AA'da yer alan habere göre MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci ve yılın son basın bilgilendirme toplantısında Bakanlığın, geniş bir stratejik vizyon çerçevesinde, devletin bekası ve milletin güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Suriye'de karanlık bir dönemin ardından yeni bir sayfanın açıldığını belirten Aktürk, "Barış, huzur ve istikrara yönelik adımları destekliyor, güney komşumuzun toprak bütünlüğü ve üniter yapısının korunması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi. Tuğamiral Aktürk, Suriye'deki yeni döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki yeni yönetimin tek ordu çağrısını ve çalışmalarını desteklediğimizi, Suriye yönetimiyle terörle mücadele konusunda ortak çalışma arzusunda olduğumuzu, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ, PKK/YPG ve uzantıları dahil hiçbir terör oluşumuna yer olmadığını ve bunlara izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Önümüzdeki süreçte, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin yeni yönetimiyle savunma alanında yapacağı işbirliğini, yalnızca iki ülkenin çıkarları değil, aynı zamanda bölgemizin barış ve istikrarı için de önemli bir fırsat olarak görüyor, Türkiye'nin güçlü savunma sanayi altyapısı, savunma teknolojileri alanındaki deneyimleri ve terörle mücadele tecrübesi ile birçok ülkenin örnek aldığı ordusunun, Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

TERÖRLE MÜCADELE Türkiye'ye yönelik terör tehdidini tamamen ortadan kaldırmak, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen önleyici ve yok edici operasyonların kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti: "Son bir hafta içerisinde 17'si Irak, 55'i Suriye harekat alanlarında olmak üzere birliklerimize yönelik 72 taciz ve saldırı girişiminde bulunulmuştur. Bölgedeki sivillere de zarar veren bu taciz ve saldırılara anında ve misliyle verilen karşılık ve devam eden operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 21'e ulaşmıştır."

Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde 2 PKK'lı teröristin hudut karakollarına teslim olduğunu, Irak'ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini aktardı. SINIR GÜVENLİĞİ Tuğamiral Aktürk, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle korunduğunu belirterek, "Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 85 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 830 olmuştur. Son bir haftada engellenen 527 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 95 bin 340'a ulaşmıştır." bilgilerini paylaştı.

BÖLGESEL İSTİKRARA KATKILAR VE İKİLİ İLİŞKİLER Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevlerle dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti: "Sayın Bakanımız, 20 Aralık'ta 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı'na katılmış, 21 Aralık'ta, Komuta Kademesi ile Kilis/Çıldıroba'da bulunan 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirmiş, Ardından Gaziantep/İslahiye'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret ederek faaliyetlere ilişkin bilgi almıştır. 24 Aralık'ta Balıkesir/Karesi'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan ve yaralıları ziyaret eden Sayın Bakanımız, aynı gün ABD Savunma Bakanı ile ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. 25 Aralık’ta Irak İçişleri Bakanı ile Bakanlığımızda bir araya gelen, ardından Dışişleri Bakanımız ile görüşen Sayın Bakanımız, bugün de Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanını kabul edecektir."

Aktürk, İsrail'in, 13 yıldan fazla süren iç savaşın yıkıcı etkilerini atlatmaya çalıştığı bir dönemde Suriye'ye yönelik müdahalesine son vermesi gerektiğine vurgu yaparak, "İsrail, Lübnan'la imzalanan ateşkes anlaşmasına tümüyle uyması ve Gazze'de ateşkesi bir an evvel kabul etmesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bir yıldan uzun bir zamandır yoğun bombardıman altında yaşayan Filistin halkı şimdi de açlık ve bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıyadır. Yaşananları uluslararası toplum artık görmezden gelmemelidir. Bölgemizde barış ve istikrarın hakim olması ve Filistin halkının uğradığı mezalimin sona ermesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "17 Aralık'ta Pakistan'da başlayan Ayyıldız Türkiye-Pakistan İkili Sat Tatbikatı bugün sona erecektir. Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Gücü Althea Harekatı Manevra Bölüğü rotasyonu kapsamında 1 Ocak 2025'te İtalya'dan görevi devralacak ve 30 Haziran 2026'ya kadar görev yapacak motorlu piyade bölüğümüzün intikali 20 Aralık'ta tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİ Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin bekanın ayrılmaz bir parçası olduğunu, katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 'Yeni Nesil Fırtına Obüsü' envantere alınmış, '122 milimetre Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) Fırlatma Aracının', '40 milimetre Tamburalı Bombaatar' ile, 'Sırt Tipi Karıştırma Sisteminin' muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. NATO müttefikimiz İspanya ile 'Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında 20 Aralık'ta imzalanmıştır. Bu tarihi anlaşmadan dolayı Savunma Sanayii Başkanlığımızı ve emeği geçenleri bir kez daha kutluyoruz."

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, 23 Aralık'ta başlayan "2024 Yılı Milli Savunma Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlardan İşçi Temini" başvurularının yarın sona ereceğini söyledi. Aktürk ayrıca, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine" personel alımı kapsamında, 28 Kasım'da başlayan, "Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 28 Aralık'a kadar, 20 Aralık'ta başlayan "Memur Temini" başvurularının ise 20 Ocak 2025 tarihine kadar devam edeceğini söyledi.

SORULAR VE YANITLAR MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni dönemde Suriye'nin savunma ve güvenliğine destek kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolünün ne olacağına dair sorular üzerine şunlar kaydedildi: "Komşumuz Suriye'deki yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirme çabalarını takip ediyor ve destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla girişimlerde bulunulacaktır. Bu çerçevede, savunma alanındaki işbirlikleri, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. TSK, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde hazırlıklarımız devam ediyor. Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında muhataplarımızla karşılıklı görüşmeler yaparak hazırlanacak yol haritasına göre hareket edilecektir."

SURİYE'DE SON DURUM Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları aktardı: "Suriye'de yeni bir döneme girilmiştir. Suriye artık Suriyelilerindir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacağız.

Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaktadır. Terör örgütü tarafından bu bölgelerde ilerleme kaydedildiğine dair açıklamaların sahadaki gerçeklikle ilişkisi yoktur. Kendini iyi bir durumda göstermeye çalışan terör örgütünün yalanlarına inanmamak gerekmektedir. PKK/YPG terör örgütü ya silah bırakacak ya da yok olacaktır. Terör örgütünün içinde yer alan ve Suriye vatandaşı olmayanlar Suriye’yi terk edecekler. Suriye vatandaşı olanlar da silahı bırakacak ve yeni sisteme entegre edilip edilmeyecekleri veya nasıl entegre edilecekleri Suriye yönetimi tarafından belirlenecektir. Yaptığımız açıklamalarla ve yeni Suriye yönetimiyle gerçekleşen görüşmelerde terör örgütünün silah bırakmaktan başka şansı olmadığını, bu konuda kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu aktarıyoruz. Bu konuda yeni Suriye yönetimi ile fikir birliğinde olduğumuzu müşahede etmekteyiz."

FRANSIZ SAVAŞ UÇAĞININ KKTC HAVA SAHASINI İHLALİ Bakanlık kaynakları, Fransa'ya ait bir savaş uçağının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Fransa'ya ait uçuşların bölgede yakından takip edildiği ve koordine içerisinde bulunulduğunu ifade etmek isteriz. Bahse konu olay hakkında Fransa Askeri Ataşesi Bakanlığımıza davet edilmiş ve bölgedeki hassasiyetlerimiz aktarılmıştır. İletişim kanalları açık tutularak Fransız muhataplarımızla gerekli değerlendirme yapılmaktadır. Uluslararası hukuka aykırı şekilde yapılan tüm faaliyetlere karşı KKTC'nin güvenliğinin sağlanması, hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri almayı sürdürüyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gereken tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edeceğiz."