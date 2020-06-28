Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 28, 2020

Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada can kaybı ve hasar olmadığı belirtildi.

Deprem Marmaris ve Muğla bölgesinin yanı sıra, komşu il Aydın’ın merkezi ile turistik ilçeler Kuşadası ve Didim başta olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen deprem sırasında büyük korku yaşandı.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.4 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.