        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muğla'da feci kaza! 18 yaşında hayattan koptu | Son dakika haberleri

        Muğla'da feci kaza! 18 yaşında hayattan koptu

        Muğla'da bir trafik kazası meydana geldi. Bodrum ilçesinde park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem hayatını kaybetti. 2 yaralının bulunduğu kazada birinin durumu ciddiyetini koruyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 19.12.2025 - 15:26
        Feci kaza! 18 yaşında hayattan koptu
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Umut Yöntem (18) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem'in kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yöntem ile yanındaki A.Z. ve M.Z. yaralandı.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İbrahim Umut Yöntem, bu sabah yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yöntem'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
