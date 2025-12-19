Muğla'da feci kaza! 18 yaşında hayattan koptu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki araca çarpan kamyonetin sürücüsü İbrahim Umut Yöntem (18) hayatını kaybetti, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 21.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. 18 yaşındaki İbrahim Umut Yöntem'in kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yöntem ile yanındaki A.Z. ve M.Z. yaralandı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İbrahim Umut Yöntem, bu sabah yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.Z.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yöntem'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor.