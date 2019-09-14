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Son dakika... Muğla'da korkutan yangın!

AA

Son dakika... Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı

orman yangını

Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 148 personel, 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ile müdahale ediyor.

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