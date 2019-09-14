Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden 148 personel, 21 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer ile müdahale ediyor.
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