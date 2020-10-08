DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs'ta boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, kavga sırasında Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, ardından da sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"İKİ CANA KIYDINIZ, GÖZÜNÜZ AYDIN" PAYLAŞIMI

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA GERİ ÇEKMİŞ

Ayrıca Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Zeynep Şenpınar'ın öldürülmeden önce parka kaçıp kurtulmak istediği bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kemaloğlu'ndan kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, zanlının genç kızın peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor.

Göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayet öncesi kaçarak parka gittiği ortaya çıktı. Şenpınar'ın parka kaçıp kurtulmak istediği bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, Kemaloğlu'nun ise peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor. Görüntülerin mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

"KATİLİN ÖLDÜRME KONUSUNDA KARARLI OLDUĞU BELLİ"

Zeynep Şenpınar'ın ailesinin avukatı Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, "Ortaya çıkan görüntülerde Zeynep'in sabahın ilk saatlerinde evden kaçtığı, ardından Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından getirildiği ortada. Bu görüntüler mahkeme dosyasına girdi. Ayrıca katil, Zeynep'i parkta da darp etmiş. Parkta da kan izleri bulunuyor. Bu detay da dosyaya girdi. Katilin, öldürme konusunda ne kadar istikrarlı ve kararlı olduğu apaçık görülüyor" dedi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL RAPORU ALMAK İSTEMİŞ

Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, avukatı aracılığıyla "akıl sağlığı yerinde değildir" raporu almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvuru üzerine Muğla Adli Tıp Kurumu'nun, sanık Kemaloğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde karar verdiği ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İDDİANAME MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da ilk duruşması için 8 Ekim'e gün verilen davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.