Muğla'da deprem! 30 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Muğla deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği
Son dakika haberi: Muğla deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, saat 08.36'da Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası şehrin sakinleri ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, 30 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...
Son dakika haberine göre, Muğla’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri "Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Muğla deprem verileri...
SON DAKİKA: MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ege Denizi'nde saat 08:36'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının 14.57 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
Deprem Muğla'nın Datça ilçesi ve çevresinde hissedildi.
AFAD VERİLERİ İLE MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:08:36:25 TSİ
Enlem:35.665 N
Boylam:26.74611 E
Derinlik:14.57 km