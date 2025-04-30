Son dakika haberine göre, Muğla’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri "Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dün de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem olmuştu. İşte, 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Muğla deprem verileri...