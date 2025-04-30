Muğla'da deprem! 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile Muğla deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği
Son dakika haberi: Muğla deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre, saat 02.48'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası şehrin sakinleri ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıdı. 30 Nisan Çarşamba günü saat 08.36'da Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. İşte, 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Muğla deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...
Son dakika haberine göre, Muğla’da deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli sarsıntı sonrası bölge sakinleri "Az önce Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dün de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem olmuştu. İşte, 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Muğla deprem verileri...
SON DAKİKA: MUĞLA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.48'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DÜN DE SALLANMIŞTI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 30 Nisan Çarşamba günü saat 08:36'da Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
14.57 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarılan deprem Muğla'nın Datça ilçesi ve çevresinde hissedilmişti.
AFAD VERİLERİ İLE MUĞLA DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük: 4.1
Yer: Bodrum (Muğla)
Tarih: 2025-05-01
Saat: 02:48:10
Enlem: 37.005
Boylam: 27.65722
Derinlik: 7.0 MW