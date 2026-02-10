Muhittin Böcek'e ağır hapis talebi
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilirken, ilk duruşma tarihi 16 Mart olarak belirlendi
Giriş: 10.02.2026 - 20:58 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:58
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ