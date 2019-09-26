Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Sanatçı Müjdat Gezen’in AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya “hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, 20 Şubat 2017'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yönelik kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti.

Dilekçede, ayrıca Gezen'in yaptığı basın toplantısında, Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.