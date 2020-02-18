Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA MUNZUR HES! Mahkemeden Munzur Vadisi'nde HES projelerine ikinci iptal!

Mahkemeden Munzur Vadisi'nde HES projelerine ikinci iptal!

Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılması planlanan ve daha önce iptal kararı verilen Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 barajları ile hidroelektrik santrali (HES) projeleri, yeniden dava konusu yapıldı. Mahkeme, projeleri ikinci kez iptal etti

Munzur'da HES için iptal
DHA

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapılması planlanan Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 barajları ile HES projelerinin, 2018 yılında Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce yapımının iptaline karar verildi.

KEŞİF BAŞVURUSUNU REDDETTİ

DHA'da yer alan habere göre barajlar ve HES alanında keşif yapılması için Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Başvuruyu inceleyen 10'uncu İdare Mahkemesi heyeti, daha önce projenin iptal edildiğini dikkate alarak, keşif yapılma başvurusunu reddetti.

"PROJENİN HAYATA GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Tunceli'de Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nin kararını değerlendirmek üzere Munzur Özgür Aksın Meclisi'nce basın toplantısı düzenlendi. Meclis Sözcüsü Mustafa Sarıgül, mahkemenin kararıyla artık Munzur Vadisi Milli Parkı'nda hiçbir baraj ve HES projesinin hayata geçmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

"DAVA KONUSU EDİLEMEYECEK"

Ankara 10'uncu İdare Mahkemesi'nin baraj ve HES projeleri için yeniden keşif yapılamayacağı ve dava konusu edilemeyeceği kararı aldığını belirten Sarıgül, "Munzur Vadisi'nde yapılması düşünülen bütün baraj ve HES projelerinin daha önce iptal edildiğini bu nedenle iptal edilen bir proje için keşif kararı verilemeyeceğine hükmetti. Artık bu aşamada Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bütün baraj ve HES projeleri de bu karar ile birlikte iptal edilmiş oldu" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Af yasası SON DURUM! Af yasasında bugün son dakika ne oldu? 18 Şubat Salı 2020 ceza indirimi
GÜNDEMAf yasasında son gelişmeler neler?
Beyoğlu'nda iş hanının çatısında yangın çıktı
GÜNDEMBeyoğlu'nda iş hanının çatısında yangın
Son dakika: Meral Akşener'den ekonomi eleştirileri ve istifalara ilişkin açıklama - Haberler
GÜNDEMAkşener'den 'istifa' yorumu!
ÇEKİCİ TERÖRÜ! Ataköy'de 'Çekici'ye karşı 4 bin imza!
GÜNDEMAtaköy'de 'Çekici'ye karşı 4 bin imza!
'Kaçak hastane'yi dikenli çitlerle çevirmişler!
GÜNDEMKaçak hastaneden labirent çıktı!
Son dakika haberleri... Depremde kedisini kaybetmişti! Sürpriz ziyaret geldi
GÜNDEMDepremde kaybetti! Muhammed'e sürpriz
Kuzey Marmara Otoyolu'nun güvenliği jandarmaya emanet
GÜNDEMO yolun güvenliği jandarmaya emanet
Azer’in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya ailesi tepki gösterdi!
GÜNDEMAzer’in ölümünde tepki çeken karar!
Hakkari'de PKK/KCK operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
GÜNDEMHakkari'de terör operasyonu: 23 gözaltı
6'ncı kez yakalandı ehliyetine 2040'a kadar el konuldu
GÜNDEM6'ncı kez yakalandı ehliyetine 2040'a kadar el ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X