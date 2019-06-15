Fenerbahçe, Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz" denildi.

Trabzonspor'un görüştüğü isimlerden biri olan ve Trabzon’a gelen Murat Sağlam yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca İstanbul’a giderek Fenerbahçe ile masaya oturma kararı almıştı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ve menajeri Muzzi Özcan, Ülker Stadı’na Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme yaptı.

Görüşmelerin ardından Fenerbahçe, Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Murat Sağlam kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21'de de forma giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve sert şutları ile dikkat çekiyor.

Doğum tarihi: 10 Nisan 1998

Doğduğu il: Hameln / Almanya

Yaş: 21

Boyu: 1,75 m

Uyruğu: Türkiye - Almanya

Mevki: Defans - Sağ Bek

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 125 Bin Euro

Baş mevki: Sağ Bek

Yan mevki: On Numara - Sol Kanat