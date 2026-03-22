        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muş'ta eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Muş'ta eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı

        Muş'ta eşler arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B., kocasını bıçakladı. Ağır yaralanan S.B., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alınırken, çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Kocasını bıçaklayarak öldürdü

        Muş'un Hasköy ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.

        BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

        AA'daki habere göre olay; Muş'un Hasköy ilçesinde meydana geldi. Düzkışla beldesinde oturan Y.B. (38) ile eşi S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B, eşini göğsünden bıçakladı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan S.B, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheli Y.B. gözaltına alındı.

        5 ÇOCUKLARI VARMIŞ

        Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

        *Fotoğraf temsilidir.

        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        "Ben Jeffrey Epstein değilim"
        Tülin Şahin ameliyat oldu
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        Altın çağlarını yaşıyorlar
