Muş'ta eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı
Muş'ta eşler arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B., kocasını bıçakladı. Ağır yaralanan S.B., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alınırken, çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi
Giriş: 22.03.2026 - 17:08
Muş'un Hasköy ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.
BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Muş'un Hasköy ilçesinde meydana geldi. Düzkışla beldesinde oturan Y.B. (38) ile eşi S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
EŞİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B, eşini göğsünden bıçakladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan S.B, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Y.B. gözaltına alındı.
5 ÇOCUKLARI VARMIŞ
Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.
*Fotoğraf temsilidir.
