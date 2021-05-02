Muştalı dehşet lince döndü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yol verme kavgasında "muşta" ile dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kesip muştalı saldırganı linç etmeye çalışan taksi sürücüleri araçlara da zarar verdiler. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İHA'nın haberine göre, site sakinlerinden Reşit K., giriş kapısında taksi şoförü Mehmet F. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Site sakini eline aldığı "muşta" ile taksi şoförünü yüzünden yaraladı. Ağır şekilde yaralanan taksi şoförü kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan kişi sitenin içine kaçtı.

TAKSİCİNİN ARKADAŞLARI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi şoförleri ortalığı birbirine kattı. Sitenin içerisine giren taksi şoförleri, saldırganı bularak darp etmeye başladı. Bu sırada Reşit K.'nin aracına da saldıran taksiciler büyük çapta zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa sürede intikal ederek tarafları ayırdı. Reşit K. ile Mehmet F. hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINAN TAKSİCİLERİN ARAÇLARI BAĞLANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayı kısa bir sürede çözerek kavgaya karışan tarafları tespit etti. Taksi sürücüleri gözaltına alınırken araçları ise bağlandı. Olaya taraf olan şahıslar ise hastanedeki tedavilerinin ardından ifade için karakola götürüldüler. Ayrıca taksi sürücülerine "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama" suçundan ceza yazıldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.