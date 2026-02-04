Habertürk
        Son dakika: Müvekkillerini dolandıran avukata 13 milyon TL para, 10 yıl hapis cezası

        Müvekkillerini dolandıran ve suçüstü yapılarak tutuklanan avukat Serkan Korkmaz hakim karşısına çıktı. Korkmaz, 13 milyon 500 bin lira para cezası ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Giriş: 04.02.2026 - 12:46 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:47
        Müvekkillerini dolandıran ve suçüstü yapılarak tutuklanan avukat Serkan Korkmaz hakim karşısına çıktı. Korkmaz, 13 milyon 500 bin lira para cezası ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, Korkmaz’ın 2 yıl süreyle avukatlık hak ve yetkilerini kullanmaktan kısıtlamasına karar verdi.

        SAHTE EVRAKLAR OLUŞTURARAK AİLEYE GÖSTERDİ

        Avukat Serkan Korkmaz, 16 Haziran 2025 tarihinde sahte tahliye evraklarıyla bir vatandaşı dolandırmış ve yapılan ihbar ile suçüstü yapılarak gözaltına alındıktan sonra ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanmıştı. Cezaevine giren avukat, cezaevinde bulunan mahkum Ferhat S.’ye tahliye sözü verdi. Bir süre sonra tahliye olan avukat Serkan Korkmaz, tahliyesine söz verdiği tutuklu Ferhat S.’nin ailesinden, müştekilere verilecek vaadiyle bir milyon 300 bin TL para aldı. Serkan Korkmaz, aldığı paraları 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yatırdığına dair sahte evraklar oluşturarak aileye gösterdi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Serkan Korkmaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. 13 milyon TL para, 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Serkan Korkmaz hakkında "kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 45 bin gün karşılığı 13 milyon 500 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

        2 YIL SÜREYLE AVUKATLIK YETKİLERİ KISITLANDI

        Mahkeme, sanık hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi.Kararda ayrıca sanığın 2 yıl süreyle avukatlık hak ve yetkilerini kullanmasının kısıtlanmasına hükmedildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
