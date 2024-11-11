"Daraltılmış baz çalışması önemli bir delil" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti davası hakkında konuştu. Tunç, "Tüm bulgular değerlendiriliyor. Hunharca bir cinayete kurban gittiğini biliyoruz. Tespit edilen yeni kamera görüntüleri incelendi. HTS kayıtları ile tüm bulgular da değerlendiriliyor. Daraltılmış baz çalışması da gerçekten çok önemli bir delil. Mahkeme bu konudaki tüm delilleri değerlendirecek. Bilirkişilerden ek raporlar istendi" dedi

Habertürk Giriş: 11.11.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:38 facebook

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